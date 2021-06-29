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الموافقة علي تمويل 31 مشروع لتربية الأغنام في مدينة الشيخ زويد

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الموافقة علي تمويل 31 مشروع لتربية الأغنام في مدينة الشيخ زويد الموافقة علي تمويل 31 مشروع لتربية الأغنام في مدينة الشيخ زويد

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وافق الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة للمشروعات، بديوان عام محافظة شمال سيناء، على تمويل عدد 31 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة الشيخ زويد بقيمة 310 ألف جنيه.

وقال أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية، بالمحافظة، إنه تمت الموافقة على تمويل عدد 31 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة الشيخ زويد بقيمة 310 ألف جنيه.

وأضاف الشريف، أنه تم صرف مبلغ 180 ألف جنيه فعليًا، لتنفيذ 18 مشروعًا من المشروعات التي تمت الموافقة عليها لإقامة مشروعات لتربية الأغنام باشيخ زويد

وأشار الشريف إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة.

المصرى اليوم

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