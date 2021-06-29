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وزير النقل يكلف عامر قائمًا بأعمال رئيس السكة الحديد (تفاصيل)

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وزير النقل يكلف عامر قائمًا بأعمال رئيس السكة الحديد (تفاصيل) وزير النقل يكلف عامر قائمًا بأعمال رئيس السكة الحديد (تفاصيل)

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قرر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تكليف المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون المشروعات الهندسية والتطوير قائمًا بأعمال رئيس الهيئة لحين عودته من إجازته المرضية، حيث أجرى المهندس مصطفي أبوالمكارم رئيس الهيئة عملية جراحية في المركز الطبي للسكة الحديد.

وفي سياق متصل، قرر وزير النقل تكليف المهندس شعبان محمود محمد مرسی بالعمل رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا خلفا للمهندس حسام البسطويسى الذي تم تكليفه بوظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة .. وتعيين المهندس إبراهيم عبدالحميد يسري الزبير رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية خلفا للمهندس شعبان محمود محمد مرسى الذي تم تكليفه بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا.

المصرى اليوم

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