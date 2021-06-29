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سجل سعر الذهب بالاردن ارتفاعا طفيفًا خلال تعاملاته الصباحية اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021، و ترواح الارتفاع في سعر الجرام الواحد ما بين مائة إلى مائتي فلس للجرام الواحد.

سعر الذهب في الاردن صباح اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021



وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي في الاردن الأسعار اليومية للذهب، و تدعو النقابة التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 43,00 دينار أردني للبيع، و 40,300 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36,500 دينار أردني للبيع، و 35,00 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32,600 دينار أردني للبيع، و 29,700 دينار أردني للشراء.

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