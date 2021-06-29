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الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021 الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021

سجل سعر الذهب بالاردن ارتفاعا طفيفًا خلال تعاملاته الصباحية اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021، و ترواح الارتفاع في سعر الجرام الواحد ما بين مائة إلى مائتي فلس للجرام الواحد.
في الاردن صباح اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021
 وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي في الاردن الأسعار اليومية للذهب، و تدعو النقابة التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 43,00 دينار أردني للبيع، و 40,300 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36,500 دينار أردني للبيع، و 35,00 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32,600 دينار أردني للبيع، و 29,700 دينار أردني للشراء.

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