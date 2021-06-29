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الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021 الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021
في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021

وباستعراض الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021، طبقًا لأخر تحديث لأسعار فئات الذهب، كانت الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17,25 دينار كويتي، ويقابله 57,18 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,81 دينار كويتي، مقابل 52,42 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15,09 دينار كويتي، مقابل 50,03 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12,94 دينار كويتي، ويقابله 42,89 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 536,58 دينار كويتي، مقابل 1778,54 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» 138,01 دينار كويتي أي ما يعادل 457,45 دولار أمريكي.

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