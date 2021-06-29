"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

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ناقَش متطلبات الأهالي والخدمات المقدمة لهم

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال، الذي حضره وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.

ونوّه باللحمة الوطنية الصادقة التي تُميز مجتمعنا، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.