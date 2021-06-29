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«يتعرض لضغوط» .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

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«يتعرض لضغوط» .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 «يتعرض لضغوط» .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

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واصل سعر الذهب، صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، انخفاضه االذى بدأ فيه مساء الإثنين، بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب التصريحات الاقتصادية الأمريكية ومؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة، ليظل المعدن الأصفر يثير مخاوف المتداولين لعدم ثباته على اتجاه محدد من الصعود أو الهبوط وانخفض سعر الذهب في مصر، صباح اليوم، انخفاضا طفيفا في استجابة لانخفاض أسعاره عالميا، ويتوقع الخبراء مزيد من الانخفاض على مدار اليوم، ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية في ظل ضعف الإقبال عليه محليا.

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 888 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 776 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 665 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6190 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا، صباح اليوم، انخفاضا ملحوظا بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، الذي وصل لأعلى مستوى له منذ شهرين، وسط حالة من الترقب لصدور تقرير الوظائف الأمريكية والذى قد يغير من موقف مجلس الاحتياطى الاتحادى من برامج التحفيز وأسعار الفائدة، بالاضافة لصدور بيانات سوق الاسكان ومؤشر المنازل والذى يعكس ويررة النمو الاقتصادى .

وتراجعت العقود الآجلة للذهب خلال الجلسة الأسيوية بنسبة 0.2%، لترتد من الأعلى لها منذ 6 شهور، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة تتراوح مابين 0.09%، 0.1%، مع استقرار العائد على السندات الأمريكية ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار وعائد السندات حيث تربطه بهما علاقة عكسية، وأكد الخبراء أن الذهب يتعرض لضغوط ملحوظة في ظل قوة الدولار وإيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى تعزز الطلب على الدولار وتضعف الطلب على المعدن الأصفر والذى فقد بريقه أمام المتداولين .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الثلاثاء، 782.89 جنيه، وكان مساء الاثنين 784.04 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،773.74 $، وكانت مساء الاثنين، 1,778.74 $ .

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب صباح الثلاثاء 29 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 887 إلى 890
عيار 22 813 إلى 816
عيار 21 776 إلى 779
عيار 18 665 إلى 668
عيار 14 517 إلى 520
عيار 12 443 إلى 446
الاونصة 27،591 إلى 27،662
الجنيه الذهب 6،208 إلى 6،250
الكيلو 886،857 إلى 889،143

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح الثلاثاء 29 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 894.73 جنيه 57.03 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 820.17 جنيه 52.27 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 782.89 جنيه 49.90 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 671.05 جنيه 42.77 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 521.93 جنيه 33.27 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 447.37 جنيه 28.51 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 372.80 جنيه 23.76 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،263.12 جنيه 399.19 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،829.27 جنيه 1،773.74 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،473.19 جنيه 5،702.71 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 894،731.92 جنيه 57،027.07 $

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المصرى اليوم

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