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الأخضر الأولمبي يؤدي حصتين تدريبيتين ويجري فحوصًا طبية

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العمري يخضع لبرنامج تأهيلي خاص

الأخضر الأولمبي يؤدي حصتين تدريبيتين ويجري فحوصًا طبية

أجرى السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية اليوم الاثنين، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين طبّقوا خلال الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مرانًا تكتيكيًا على البناء من وسط الملعب، أعقبه العمل على الكرات الثابتة الهجومية.

من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة اللاعب عبد الإله العمري نظير شعوره ببعض الآلام في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، فضّل الجهاز الطبي على إثرها إراحته وتقييم حالته مع إعداد برنامج تأهيلي خاص.

ومن جانب آخر، أجرى لاعبو المنتخب السعودي اليوم الفحوص الطبية الإلزامية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، قبل المشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو كإجراء روتيني لضمان سلامة اللاعبين خلال البطولة.

واشتملت الفحوص التي جاءت على هامش المعسكر في الرياض، على التحاليل الحيوية، وتخطيط القلب، والأشعة التصويرية للقلب.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء تدريباته على فترتين، صباحية بالصالة الرياضية، ومسائية تمام السابعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

الأخضر الأولمبي يؤدي حصتين تدريبيتين ويجري فحوصًا طبية

الأخضر الأولمبي يؤدي حصتين تدريبيتين ويجري فحوصًا طبية

الأخضر الأولمبي يؤدي حصتين تدريبيتين ويجري فحوصًا طبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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