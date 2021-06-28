أخبار عاجلة

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو) -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 -
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى -
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بحثًا عن "استرازينيكا".. مئات الباكستانيين يقتحمون مركزًا للتلقيح

Print
بحثًا عن "استرازينيكا".. مئات الباكستانيين يقتحمون مركزًا للتلقيح بحثًا عن "استرازينيكا".. مئات الباكستانيين يقتحمون مركزًا للتلقيح
يطالبون بتلقي اللقاح ليتمكنوا من العودة إلى دول الخليج

بحثًا عن

اقتحم مئات الباكستانيين، اليوم (الاثنين)، مركزًا حكوميًا للتلقيح في إسلام آباد للمطالبة بتلقي اللقاح، مع مواجهة البلاد نقصًا في الأمصال، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات بـ"كوفيد19".

وأغلب المطالبين بالتلقيح هم من الباكستانيين الذين يعملون في الخارج؛ خصوصًا في دول الخليج، وهم يحتاجون إلى لقاح استرازينيكا، الذي يصعب العثور عليه في باكستان كي يتمكنوا من دخول هذه البلدان.

وأوضح المسؤول في الشرطة فاروق أمجد بوتار، أن طاقة الاستيعاب محدودة للغاية، لكن المركز شهد في الأيام الأخيرة توافد الراغبين في السفر إلى الخارج بكثرة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتلقى نحو 12 مليون باكستاني جرعة واحدة على الأقل من أصل 220 مليون نسمة، معظمهم من اللقاحين الصينيين سينوفارم وسينوفاك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "

بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري