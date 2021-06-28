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مقتل مدني في تفجير إرهابي بمدينة الباب السورية

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مقتل مدني في تفجير إرهابي بمدينة الباب السورية مقتل مدني في تفجير إرهابي بمدينة الباب السورية

جي بي سي نيوز :- قتل مدني وأصيب اثنان آخران، في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة بمدينة الباب شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن التفجير الإرهابي وقع في مركز مدينة الباب.

ووفقا للمعلومات الأولية، لقي مدني مصرعه وأصيب اثنان آخران.

وأشار إلى أن الاتهامات تتجه إلى عناصر منظمة "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية، مضيفا أن قوات الأمن المحلية فتحت تحقيقا حول الحادث.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية، بينها مدينة الباب.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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