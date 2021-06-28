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أمريكا: الضربات الموجهة للميليشيات العراقية تهدف إلى خفض خطر التصعيد

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أمريكا: الضربات الموجهة للميليشيات العراقية تهدف إلى خفض خطر التصعيد أمريكا: الضربات الموجهة للميليشيات العراقية تهدف إلى خفض خطر التصعيد
"ساكي" بينت أن واشنطن على اتصال مع حلفائها في المنطقة

أمريكا: الضربات الموجهة للميليشيات العراقية تهدف إلى خفض خطر التصعيد

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين)، أن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، اليوم (الاثنين)، تهدف إلى الحد من خطر التصعيد.

وبينت "ساكي" أن البيت الأبيض أخطر أعضاء معنيين بالمسألة في الكونجرس قبل الضربات ولا يزال على اتصال بالحلفاء في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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