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"تعليم الطائف" يشارك في منتدى التعليم الإلكتروني بعدد من أوراق العمل

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"تعليم الطائف" يشارك في منتدى التعليم الإلكتروني بعدد من أوراق العمل "تعليم الطائف" يشارك في منتدى التعليم الإلكتروني بعدد من أوراق العمل
يعرض تجربته خلال جائحة كورونا وتطبيقات الواقع الافتراضي

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في منتدى التعليم الإلكتروني والذي تنظمه جامعة الطائف افتراضياً عن بعد، بالتعاون مع تعليم الطائف يومي الأربعاء والخميس القادمين بعدد من أوراق العمل التي تسلط الضوء على واقع التعليم عن بعد والتجربة الفريدة والنوعية التي شهدتها الرحلة التعليمية خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، يأتي هذا في ظل النجاح الذي حققته المملكة في عملية التعليم عن بعد، خلال جائحة كورونا وذلك من خلال منصة مدرستي والتي تعد أهم ركائز النجاح في خطة التعليم عن بعد.

ويعرض تعليم الطائف خلال المنتدى والذي ينطلق بعد غدٍ الأربعاء عبر القاعة الافتراضية زووم 7 أوراق عمل يقدمها نخبة من منسوبي ومنسوبات التعليم لمناقشة واقع التعليم الإلكتروني، منها عرض تجربة إدارة التعليم في التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا، والتعليم الإلكتروني وفاقد التعليم، كذلك تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز في التعليم، والمقررات الإلكترونية مفتوحة المصدر، وآداب السلوك الرقمي، كما يتم عرض عدد من التجارب في التعليم الإلكتروني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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