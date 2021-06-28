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78 شركة ومؤسسة إعاشة تقدم الوجبات للحجاج في حج العام الحالي

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78 شركة ومؤسسة إعاشة تقدم الوجبات للحجاج في حج العام الحالي 78 شركة ومؤسسة إعاشة تقدم الوجبات للحجاج في حج العام الحالي
يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة

78 شركة ومؤسسة إعاشة تقدم الوجبات للحجاج في حج العام الحالي

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح، أن ٧٨ شركة ومؤسسة إعاشة في حج العام الحالي تقدم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.

وقال السميح: "ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يومياً خلال وجودهم في المشاعر المقدسة وذلك بنحو مليون و٢٠٠ وجبة"، لافتاً بأن هذه الوجبات تكون مسبقة التحضير وآمنة، كما يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة.

وأشار إلى أنه سيتم توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته وخيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.

وأكد أن الجهود الكبيرة التي تبذل من كافة القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وتطبيق البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، لكي ينعم حجاج بيت الله الحرام بفضل من الله، بحج آمن صحي يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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