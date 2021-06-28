توكلنا : أوسمة للمتبرعين بالأعضاء

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تعرف على عقوبات الإضرار بالمتنزهات الوطنية

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي...

1b1f7cc68b.jpg الرياض : الوطن
65b76d623c.jpg18 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض: القبض على 5 ارتكبوا 11 جريمة سلب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

السماح لمطابخ مكة بالذبح خلال عيد الأضحى

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ بهدف توفير عدد من الخيارات أمام...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم

تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

منع الموظفين المشاركين في أعمال الحج من تأدية النسك

كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن عدد من الضوابط الأمنية المعتمدة في خطة موسم حج هذا العام 1442 هـ الذين لن تزيد طاقته الاستيعابية عن...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الدمام والأحساء ورفحاء الأعلى حرارة بالمملكة

سجلت مدن الدمام والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 22 درجة مئوية.أما...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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