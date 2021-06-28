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"مجمع فيصل" بالطائف يستخرج جسمًا معدنيًا من مريء "طفل الثالثة"

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نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استخراج جسم معدني من مريء طفل في الثالثة من العمر.

بدأت القصة بوصول الطفل إلى الطوارئ في حالة طارئة إثر ابتلاعه جسمًا معدنياً, وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة, واتضح وجود جسم معدني علق في المريء.

وبعد ذلك أجرى الفريق الطبي الجراحي عملية بالمنظار المخصص للأطفال والرضع, واستخراج الجسم الغريب بدون أي مضاعفات، ولله الحمد.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان, بأن الطفل غادر المستشفى بصحة وسلامة, داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وإبعاد الأشياء الصغيرة من متناول أيدي الأطفال حفاظًا على سلامتهم.

يشار بأن المجمع لديه قسمًا متخصصًا في حالات مناظير المريء للأطفال ومناظير مجرى التنفس من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازم لمختلف الحالات التي تحتاج إلى مثل ذلك النوع من الفحوصات والتدخلات الجراحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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