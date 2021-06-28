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الطب الاتصالي بجازان.. نقلة نوعية وتسهيلات للطبيب والمريض بمعايير رقمية

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الطب الاتصالي بجازان.. نقلة نوعية وتسهيلات للطبيب والمريض بمعايير رقمية الطب الاتصالي بجازان.. نقلة نوعية وتسهيلات للطبيب والمريض بمعايير رقمية
يوفر الوقت والجهد والتكلفة ويحقق رؤية التحول الصحي 2030

الطب الاتصالي بجازان.. نقلة نوعية وتسهيلات للطبيب والمريض بمعايير رقمية

يُعتبر تفعيل الطب الاتصالي بجازان نقلةً نوعيةً في الخدمات الصحية، حيث بذلت وزارة الصحة جهوداً كبيرة؛ لتسهيل تقديم الخدمات الصحية "عن بُعد" للمرضى؛ لرفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المريض والممارس الصحي، لتحقيق رؤية التحول الصحي 2030.

وقال مدير عام "صحة جازان" عبدالرحمن الحربي: إن الطب الاتصالي الذي أطلقته "صحة جازان" اليوم، يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى خلال جائحة كورونا.

وأضاف "الحربي" أن البرنامج يسعى إلى تقديم خدمات رعاية صحية للمريض بجودة عالية متوائمة مع نموذج الرعاية الصحي الجديد، وتجنب الممارسات الخاطئة أثناء تقديم الرعاية الصحية عن طريق الطب الاتصالي، التي قد تؤثر على خصوصية المريض أو التشخيص الصحيح.

وأوضح "الحربي" أن المشروع ينفذ على مراحل لخدمة الطب الاتصالي والمرتبطة بشكل مباشر مع المستشفيات كافة، إضافة إلى ربطها بوحدتين فرعيتين بمستشفى الملك فهد المركزي لمتابعة الحالات الإسعافية الحرجة من تخصصات العناية المركزة والسكتات الدماغية والتخصصات الدقيقة، والوحدة الفرعية الثانية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لمتابعة حالات القلب الطارئة، وربطها مباشرة مع وحدة القسطرة القلبية وفريق رعاية القلب المتخصص، ومتابعة المستشفيات والوحدات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة بمقر المركز الرئيس للطب الاتصالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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