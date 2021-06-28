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جامعة شقراء تختتم مشاركتها في مهرجان "فلفل شقراء" الأول

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بمشاركة عدد من طلبة الجامعة ومنسوبيها

جامعة شقراء تختتم مشاركتها في مهرجان

اختتمت جامعة شقراء، مشاركتها في مهرجان "فلفل شقراء" الأول، حيث تنوعت خدماتها ومعروضاتها، بمشاركة عدد من طلبة الجامعة ومنسوبيها.

وحظي ركن الجامعة بزيارة محافظ شقراء، عادل البواردي، وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية، وآخرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من زوار المهرجان.

وتميزت مشاركة الجامعة، بالتنوع وتعدد الخدمات التي تقدمها للزوار، حيث قدمت عمادة شؤون الطلاب نبذة تعريفية عن الجامعة وإنجازاتها وكلياتها وعمادتها، وكذلك التعريف بآلية القبول في كلياتها المنتشرة في أكثر من 9 محافظات، وتخلل المشاركة التعريف بفوائد الفلفل الصحية، من خلال نشرات تم توزيعها على الحضور.

كما عرفت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، زوار المهرجان، بدور الجامعة الحيوي في المشاركة المجتمعية، ومنها على سبيل المثال ما قدمته العمادة من معلومات مفصلة حول الدورات التدريبية التي تقيمها.

كما تم تعريف الزوار بأهمية برنامج "مستعد" الذي تقدمه العمادة بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية.

فيما شارك عدد من طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، بالتعاون مع مستشفى شقراء العام بالمهرجان، في تقديم التوعية الصحية، والفحوصات اللازمة للزوار شملت فحص السكر والضغط.

ومن جهته، زار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلف، الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري، ركن الجامعة المشارك في المهرجان، حيث اطلع على ما تقدمه الجامعة من خدمات مختلفة للزوار، مثمنًا دور المشاركين في تفعيل الدور المجتمعي للجامعة.

جامعة شقراء تختتم مشاركتها في مهرجان

جامعة شقراء تختتم مشاركتها في مهرجان

جامعة شقراء تختتم مشاركتها في مهرجان

جامعة شقراء تختتم مشاركتها في مهرجان

جامعة شقراء تختتم مشاركتها في مهرجان

جامعة شقراء تختتم مشاركتها في مهرجان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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