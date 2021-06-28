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بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "
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الاثنين 12 يوليو 2021 12:10 صباحاً
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران
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الاثنين 12 يوليو 2021 12:10 صباحاً
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري
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الاثنين 12 يوليو 2021 12:10 صباحاً
الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:04 صباحاً
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:04 صباحاً
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب
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الأحد 11 يوليو 2021 11:54 مساءً
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين
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الأحد 11 يوليو 2021 11:54 مساءً
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع»
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:54 مساءً
وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي»
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الأحد 11 يوليو 2021 11:54 مساءً
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى
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الأحد 11 يوليو 2021 11:46 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
عاصفة قوية تضرب موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 28 يونيو 2021 05:15 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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