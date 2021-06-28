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أمانة جدة تطلق حملة "محصّن" في المراكز التجارية

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أمانة جدة تطلق حملة "محصّن" في المراكز التجارية أمانة جدة تطلق حملة "محصّن" في المراكز التجارية
تهدف إلى تشجيع أصحاب المنشآت التجارية لأخذ اللقاح

أمانة جدة تطلق حملة

‬أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع برنامج إجادة اليوم مبادرة "محصّن" الهادفة إلى تشجيع أصحاب المنشآت التجارية وعامليها على أخذ اللقاح؛ لتعزيز ثقة المستهلك، والإسهام في الحد من انتشار .

وتتضمّن المبادرة وضع ملصق يحمل عبارة (محصّن) على مداخل المنشآت التجارية التي تلقّى العاملون فيها لقاح كورونا المستجد، كخطوة إيجابية تُميَّز من خلالها المنشآت الملتزمة بالتحصين؛ تقديراً لاستشعارها المسؤولية ومشاركتها في حماية المجتمع.

ويشارك في المبادرة عدد من المراقبين الصحيين الميدانيين، و25 عضواً من الفرق التطوعية، التي تهدف إلى تحفيز المنشآت على المبادرة بتحصين العاملين لديها، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز ثقة السكّان بالخدمات المقدمة لهم، ونشر الثقافة الصحيّة لدى المنشآت التجارية والسكّان.

وتأتي مبادرة محصّن تماشياً مع جهود أمانة محافظة جدة الرقابية، وبرامجها التوعوية المتعددة التي تقدمها للمنشآت التجارية؛ بهدف رفع نسبة امتثالها للضوابط والاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على سلامة السكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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