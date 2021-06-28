مدير تعليم المنوفية يشهد الاجتماع الشهري لجمعية مستثمري مدينة السادات

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شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الإثنين، الاجتماع الشهري لجمعية مستثمري مدينة السادات، برئاسة المهندس علاء منيع رئيس مجلس أمناء مدينة السادات وحضور السادة المستثمرين وأعضاء المجتمع المدني للمجلس بمقر جهاز تنمية مدينة السادات.

وقال مدير المديرية إن الاجتماع الذي حضره بعض مديرين المديريات بنطاق محافظة المنوفية تناول التصديق على أعمال محضر الاجتما ع السابق وعرض محضر اللجنة التنفيذية وما تم اتخاذه حيال التوصيات التي تم عرضها في الجلسات السابقة، كما تمت مناقشة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية بمدينة السادات والاستعدادات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لاستقبال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.