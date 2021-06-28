أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 -
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى -
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي» -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مدير تعليم المنوفية يشهد الاجتماع الشهري لجمعية مستثمري مدينة السادات

Print
مدير تعليم المنوفية يشهد الاجتماع الشهري لجمعية مستثمري مدينة السادات مدير تعليم المنوفية يشهد الاجتماع الشهري لجمعية مستثمري مدينة السادات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الإثنين، الاجتماع الشهري لجمعية مستثمري مدينة السادات، برئاسة المهندس علاء منيع رئيس مجلس أمناء مدينة السادات وحضور السادة المستثمرين وأعضاء المجتمع المدني للمجلس بمقر جهاز تنمية مدينة السادات.

وقال مدير المديرية إن الاجتماع الذي حضره بعض مديرين المديريات بنطاق محافظة المنوفية تناول التصديق على أعمال محضر الاجتما ع السابق وعرض محضر اللجنة التنفيذية وما تم اتخاذه حيال التوصيات التي تم عرضها في الجلسات السابقة، كما تمت مناقشة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية بمدينة السادات والاستعدادات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لاستقبال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب

برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب