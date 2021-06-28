بدء محاكمة الأب المتهم بذبح نجله في الدقهلية (تفاصيل)

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بدأت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بذبح نجله بمشرط طبى بالدقهلية وطالب محامى الدفاع ايداعه مستشفى الأمراض العقلية للكشف عن قواه العقلية وقت الجريمة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المُرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد لطفى حسانين وسعيد عبدالرشيد السمادونى، محمد خيرى الشرنوبى وحضور محمود محدد صالح وكيل النيابة العامة وسكرتاريةمحمد جمال محمد ومحمود محمد عبدالرازق

وشهدت الجلسة سماح رئيس المحكمة للمتهم بالخروج من القفص والإدلاء بأقواله والتى تراجع فيها عن اعترافه السابق أمام النيابة العامة بذبح نجله،، كما استمع لأقوال والدة الطفل والتى أكدت أنها لاتعلم شيئا وأن زوجها عصبى مثل كل الرجال

وطلب محامى الدفاع بعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة ووقت الاعتراف بالجريمة.

وترجع القضية إلى يوم 13 يناير الماضى حيث تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية «ديبو عوام»، التابعة لمركز المنصورة بالعثور على جثة طفل على جانب أحد الترع والواصلة بين قريتي «ديبو عوام وميت عوام».

انتقل المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة للطفل «أدهم محمود حسن عبدالعظيم»، 13 سنة، ومقيم قرية طناح التابعة لدائرة المركز، وبها جرح ذبحى بالرقبة وانطبقت صورته ومواصفاته وملابسه مع البلاغ الذي قدمه والده بغيابة وكذلك للصور التي نشرها على الفيس بوك للبحث عن نجله

واستدعت المباحث والد الطفل والذى تعرف عليه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة والتي انتقلت لمعاينة مكان الجثة وقررت نقلها لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط الجناة .

ولأهمية الواقعة شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته وقيادة المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث المركز وضباط البحث الجنائى والمعلومات والتكنولوجيا وكشفت التحريات بعد 72 ساعة من الواقعة بتفريغ الكاميرات بمحيط منزل الطفل ومكان العثور على الجثة عن مفاجأة غير متوقعة وهى أن والد الطفل هو مرتكب الجريمة خاصة بعد انكاره رؤيته لأبنه بينما قالت زوجته أن طلب منهال ارسال محفظة أمواله مع ابنهما أدهم المجنى عليه .

وأكدت التحريات وتتبع الكاميرات أن والد الطفل استأجر سيارة وتتبع نجله بعد خروجه من المنزل متوجها للجيم وطلب ركوبه معه وفى الطريق أعطاه قرص مخدر بحجة أنه يساعده في تقوية عضلاته في الجيم وبعدها توجه إلى طريق دركنس ثم عاد مرة ثانية وتوقف أمام صيدلية بقرية ميت خيرون دائرة المركز .

وأكدت تحريات المباحث وفحص ال GBS الخاص بالسيارة المستأجرة تبين توقف السيارة لمدة ثلث ساعة بمكان العثور على جثة الطفل .

وبمواجهة الأب اعترف بذبح نجله وادعى خلال التحقيقات أن نجله تحرش بشقيقته الأصغر وهى نائمة ثلاث مرات وأنه نهره أكثر من مرة ولكنه أصر على تصرفاته وأشار إلى أن الطفل هدد بقتل شقيقته فخاف من تنفيذ تهديده فقتله .

وقال الأب «عقب الجريمة توقف وألقيت الشبشب والمشرط بعيدا وتوجهت لغسيل يدى ولكنى ظللت أغسلها لمدة ساعتين وشعرت أن الدم مازال بها ولم يتن تنظيفه»

كما استمعت النيابة لأقوال الأم والتي نفت ادعاءات الأب وأكدت أن زوجها متعدد العلاقات النسائية وأن ابنها أدهم كان طفل شقى فقط ولم تصدر منه أي أفعال مشينة

وأكدت الأم أن زوجها ليلة اختفاء أدهم ظل يبكى طول الليل وكان في حالة انهيار كبيرة وعندما سألته قال لها «أنا خايف على أدهم» وقالت الأم «لطن انهياره كان مش طبيعي وكأنه كان يكفى أمر ما».

ونفى شقيقة المجنى عليه ،10 سنوات، ادعاء الأب بقيام ابنه بالتحرش بها وقالت «اخويا أدهم كان بيحبنى وعمره ما عمل لى حاجة وحشة»

وواجهت النيابة الأب بأقوال الأم وابنته ولكنه أصر على أقواله وأرشد عن مكان المشرط الطبي الذي ارتكب به جريمة ذبح ابنه وكذلك مكان إلقاء الشبشب الخاص بالمجنى عليه .

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد حيث قتل نجله عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأحرز سلاح أبيض مشرط جراحى بدون مسوغ قانونى.