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«روساتوم» تطلق إنتاج الهيدروجين في محطة «كولسكايا» للطاقة النووية

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«روساتوم» تطلق إنتاج الهيدروجين في محطة «كولسكايا» للطاقة النووية «روساتوم» تطلق إنتاج الهيدروجين في محطة «كولسكايا» للطاقة النووية

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تقرّر إنشاء مجمع تجريبي لإنتاج وتحويل الهيدروجين في محطة «كولسكايا» للطاقة النووية، وسيتم تجهيز المجمع الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2023، بأجهزة للتحليل الكهربائي بقدرة 1 ميجاوات، ومن المخطط لزيادة القدرة الإنتاجية لتلك الأجهزة لاحقا لتبلغ 10 ميجاوات.

يعود سبب اختيار المحطة النووية «كولسكايا» منصةً تجريبية لإنتاج الهيدروجين في إلى وجود فائض في الطاقة الكهربائية المولّدة فيها وبتكلفة منخفضة وأيضا تمتلك المحطة البنية التحتية الضرورية والخبرة في إنتاج الهيدروجين بكميات صغيرة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

من ناحية ثانية، ستعمل «روساتوم» في السنوات القادمة على توسيع محطة «كولسكايا» (المكونة من 4 وحدات طاقة) عن طريق بناء وحدتين جديدتين لتوليد الطاقة. ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء في عام 2028 على أن تدخل أول هاتين الوحدتين حيز الخدمة في عام 2034.

وقال فاسيلي أوميلتشوك مدير محطة «كولسكايا» للطاقة النووية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه «تنتهي فترة تشغيل وحدات الطاقة العاملة حاليا في محطة (كولسكايا) النووية في عامي 2033-2034، لذا نحتاج إلى استبدال القدرات الإنتاجية التي ستخرج عن الخدمة (في الفترة القادمة). وكان القرار بشأن بناء محطة (كولسكايا – 2) اتخذ في نهاية القرن الماضي غير أنه لم يُنفذ بعد، مع ذلك تم بالفعل اختيار موقع البناء وأجريت أعمال المسح الأولية».

ومن المقرر تجهيز كل وحدة من وحدتي الطاقة الجديدتين في محطة «كولسكايا» بمفاعل من طراز VVER بقدرة 600 ميجاوات يتيح تصميمه تنظيم وضبط طيف النيوترونات في قلب المفاعل (ما يسمى التنظيم الطيفي)، كذلك يتميز تصميم هذا المفاعل بمستوى معزز من الأمان النووي. والمشروع الآن في المرحلة التحضيرية.

المصرى اليوم

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