على غرار «القبة الحديدية».. كوريا الجنوبية تطور نظامًا بتكلفة 2.6 مليار دولار

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وافقت حكومة كوريا الجنوبية، الإثنين، على خطط امتلاك نظام دفاعي لاعتراض قذائف المدفعية بتكلفة 2.6 مليار دولار على غرار منظومة «القبة الحديدية» في إسرائيل لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من الأسلحة والصواريخ طويلة المدى.

احتفالات كوريا الشمالية بالذكرى الـ67 لتوقيع معاهدة السلام التي وضعت نهاية للحرب ضد جارتها كوريا الجنوبية، 27 يوليو 2020

وقالت رويترز إن جزءا كبيرا من المنطقة المحيطة بالعاصمة سيئول، التي تضم نصف السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، يقع في مرمى الأسلحة طويلة المدى وقاذفات الصواريخ المتعددة في كوريا الشمالية.

وقالت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية، في بيان، إن لجنة برئاسة وزير الدفاع، سوه ووك أقرت المشروع اليوم الاثنين ومن المتوقع أن يكتمل في 2035 بتكلفة تقدر بنحو 2.89 تريليون وون (2.6 مليار دولار).

وأضافت: «بهذا المشروع من المتوقع أن تتعزز قدرات الرد على تهديد مدفعية العدو طويلة المدى، إضافة إلى تأمين التكنولوجيا المحلية وإتاحة فرص العمل».

يذكر أنه في العام الماضي نصت خطة دفاع حكومية على تطوير «قبة حديدية في كوريا» للدفاع عن سيئول ومنشآت حيوية.