★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

انضمت النجمة منى زكي إلى برنامج Stand Up بالتعاون مع منظمة Hollaback الأهلية لمواجهة ظاهرة التحرش في الأماكن العامة، وتغيير الثقافة السائدة حول طرق وأساليب مكافحة التحرش وحماية النساء.

وانضمت كل من النجوم “Céline Marie Claudette” “Soo Joo Park” “Yseult Onguenet” “Nikolaj Coster” “Katherine Langford” إلى دعم البرنامج ايمانا باهميه القضيه التحرش ولتشجيع كلا من النساء والشباب للتصدي إلى التحرش.

برنامج StandUp يهدف ﻹطلاق العديد من الحملات التدريبة والوصول للعديد من الفئات العمرية بالمجتمع حيث يمثل التحرش المشكلة الأولى التي تواجهها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.