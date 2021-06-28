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إسلام غالي يتعاقد مع أميرة محروس استعدادًا لطرح ألبومه الغنائي الجديد

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إسلام غالي يتعاقد مع أميرة محروس استعدادًا لطرح ألبومه الغنائي الجديد إسلام غالي يتعاقد مع أميرة محروس استعدادًا لطرح ألبومه الغنائي الجديد

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تعاقد المطرب الشاب إسلام غالي مع أميرة محروس، المسؤول الإعلامى لشركة «فرى ميوزك»، على توليها توزيع ألبومه الغنائي الجديد ك«ديچتال» وطرحه أيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى فضائية «فري ميوزيك».

ويعمل إسلام، حاليًا، على قدم وساق للانتهاء من كافة تفاصيل ألبومه الغنائي استعداداً لطرحه الشهر المقبل، حيث يقوم غالي، في هذه الفترة، بماستر أغاني ألبومه في استديو مهندس الصوت أمير محروس.

جدير بالذكر أن إسلام يتعاون في ألبومه الغنائي الجديد مع أبرز شعراء وملحنين وموزعين والوطن العربي، مثل مدين، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، نادر عبدالله، أحمد إبراهيم، نادر نور، أحمد عبدالسلام، محمد عاطف، أحمد الجندي، ويحيى يوسف.

المصرى اليوم

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