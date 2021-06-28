أخبار عاجلة

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 -
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى -
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي» -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء -
«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

التنمر على فيروز.. غضب واستياء كبير بسبب التعليقات السلبية على الظهور الأخير لـ "جارة القمر"

Print
مواضيع متعلقة
الإجابات النموذجية لامتحان اللغة العربية..لو عايز تتأكد من إجابتك ابعتلنا وهنجاوبك لايف

الإجابات النموذجية لامتحان اللغة العربية..لو عايز تتأكد من إجابتك ابعتلنا وهنجاوبك لايف

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول

طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب

طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب

طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة مادة اللغة العربية

طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة مادة اللغة العربية