ترقية 5539 موظفًا بـ العدل بأثر رجعي من أول يوليو الماضي

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وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإعمال قواعد ترقية الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط، وأسفر ذلك عن ترقية 5539 موظفًا، اعتبارا من 1 يوليو الماضي.

وشملت تلك الأعداد 2291 موظفًا بالقسم المدني، و1685 موظفًا بأقلام المحضرين، و816 موظفًا بقسم الخدمات المعاونة، و747 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية والإخصائيين (قانوني- نفسي- اجتماعي).

وقالت وزارة العدل، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه سيتم تباعًا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.