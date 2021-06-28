والد حسام حبيب عن التسجيل الصوتي المُسرب: «سأقاضيهم»

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علّق والد الفنان حسام حبيب، على أزمة تسجيل صوتي مُسرب، الذي نفى حقيقته، مؤكدًا أنه زائفًا.

وقال «حسن» عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، الإثنين، إن «بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

وقبلها أشار إلى أن صحيفة لبنانية وراء نشر التسجيل الصوتي، موضحًا أنه سيقاضيهم: «قامت إحدي المواقع اللبنانية من أكثر من عام على فبركة حديث ونسبته لي وتقوم بعملية ابتزاز ولكنها لم تنجح حتي تلاقت ارادتها مع جريدة صفراء بغية عمل خبطة صحفية ولهم فرع في القاهرة سأقضيهم».

وكان والد الفنان نفى التسجيل الصوتي المنسوب إليه، مؤكدًا في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ما جاء في التسجيل ليس صوته، والتسجيل الصوتي الذي صعق الجمهور تضمن عبارات عن ابنه مثل: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى إنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل إنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

فيما لفت إلى أن والدة «حبيب» لا تحبها: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام».

وكشف عن رغبة نجله في الزواج بأخرى للإنجاب، قائلا: «نفسي يبقى عندي حفيد، أنا بأحب الأطفال جدا بالذات لما يبقى حفيدي، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان، ليه حسام ميتجوزش بالسر مثلا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله ييجي يتجوز ويخلي مراته عندي، وميقولش لشيرين ويبقى ييجي ينام معاها هنا عندي، هو ساعات بيروح ينام عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين.. لما تحمل وتخلف ويبقي عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها ميقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف».

وأضاف: «أنا شايف إن شيرين قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو».