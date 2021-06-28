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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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