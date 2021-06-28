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تعرف على موقف الأهلى وكايزر شيفز من تقديم النهائي الأفريقي

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تعرف على موقف الأهلى وكايزر شيفز من تقديم النهائي الأفريقي تعرف على موقف الأهلى وكايزر شيفز من تقديم النهائي الأفريقي

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كشف مصدر باتحاد الكرة أن الجبلاية تلقت موافقة شفهية من نظيره الجنوب إفريقي بموافقة نادى كايزر تشيفز على تقديم مباراة الأهلى في نهائي البطولة الإفريقية، وذلك لتفادي أزمة النادى الأهلى والمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في دورة طوكيو 2020.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي كايزر تشيفز رحب بتقديم المباراة 48 ساعة لتقام يوم 15 يوليو بدلا من 17 من نفس الشهر، وأبلغ الاتحاد الجنوب إفريقي نظيره المصري بموافقة نادى كايزر تشيفز.

وأضاف المصدر أن الأزمة في طريقها للحل بعد موافقة الأهلى وكايزر تشيفز على تقديم المباراة وفى انتظار موافقة الاتحاد المغربي الذي سيستضيف النهائي على أرضه.

وكان اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، أرسل صباح اليوم خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يطلب فيه تقديم موعد مباراة النهائي الإفريقي التي تجمع الأهلي المصري وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة المطالبة بتقديم موعد النهائي الإفريقي ليقام يوم 14 أو 15 يوليو لمشاركة الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو وارتباطه بالسفر يوم 15 إلى طوكيو للمشاركة في الأوليمبياد.

ويسعى مسؤولو اتحاد الكرة إلى تجهيز طائرة خاصة لمنتخب الأوليمبي للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 التي تقام في يوليو المقبل، من أجل إراحة اللاعبين بسبب طول الرحلة.

المصرى اليوم

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