وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز لـ١٩ مليون وحدة سكنية خلال 3 سنوات

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قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إننا نستهدف الوصول بعدد الوحدات المستفيدة بالغاز إلى 19 مليون وحدة خلال ثلاثة سنوات.​

وأضاف «الملا» خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمر يكية برئاسة طارق توفيق، الإثنين، أن «مصر تسعى لزيادة محطات اتموين الغاز الطبيعي للسيارات لتصل إلى ألف محطة بنهاية العام الحالي»، مشيرًا إلى أن «مصر كانت تعاني من عجز كبير في الميزان التجاري البترولي، وبدأ ذلك العجز في التناقص حتى سنة 2018 وتحول إلى فائض لأول مرة في العام الماضي، بلغ نحو 800 مليون دولارا سنويا».​

وأوضح أن «النجاح الذي تحقق كان وراءه رؤية قيادة وإصرار حكومة وعزيمة العاملين في قطاع البترول، وتقدير المجتمع لقصة النجاح التي تمت»، مشيرًا إلى أن «مصر تحولت إلى مركز إقليمي لها تقديره في قطاع الطاقة يحظى بثقة كبرى الشركات العالميةـ والتي لم توقف مشروعاتها خلال جائحة كورونا.، ماوجعل الإستثمار بمشاريع القطاع يصل إلى ٢٧ مليار دولار خلال الاربع سنوات الماضية».

ذكر الوزير أن اتفاقات التعاون وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وإقامة منتدى شرق المتوسط للغاز، كل ذلك أتاح لمصر فرصا عظيمة في الإستكشافات الجديدة، وحفز كبريات الشركات العالمية إلى التقدم بعروض لمناطق بحث واستكشاف جديدة.، مشيرًا إلى أن مصر قامت بالأمر نفسه مع المملكة العربية السعودية ما فتح مجالا لاستكشافات جديدة في البحر الأحمر.

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وقال الملا: «إننا نستعين بأحدث التكنولوجيات في منطقة خليج السويس للإستكشاف، ونرى أنها حققت أفضل النتائج.»، مشيرًا إلى أن «مصر وقعت خلال السنوات السبع الماضية نحو 99 إتفاقا جديدا في مجال الاستكشاف والتعاون البترولي».

وذكر الوزير أن مصر كانت تعاني قبل سبعة سنوات من عجز في المنتجات البترولية تكلف الخزانة العامة نحو 6.3 مليار دولار وقتها، وكان لابد من إعادة تخطيط الدعم البترولي بطريقة تراعي التنمية المستدامة.