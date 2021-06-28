وزيرا الزراعة والبترول يبحثان التنسيق ودعم التعاون في منظومة صناعة الأسمدة

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر وزارة البترول، حيث بحث الوزيران مجالات التنسيق بين الوزارتين لدعم التعاون في منظومة صناعة الأسمدة للمساهمة في توفير الأسمدة الآزوتية التي يتزايد عليها الطلب محليًا في ظل نمو الحاصلات الزراعية.

وأكد الوزيران، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على دعم كل سبل التعاون الفاعل في مجال الأسمدة لمصلحة المستهلكين، وفي إطار تفعيل توجهات الحكومة بتحقيق التنسيق الكامل بين الوزارات وزيادة التعاون المشترك والاستفادة المثلي من القدرات المتاحة لتحقيق خطط كل وزارة.

من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم خلال اللقاء استعراض موقف سوق الأسمدة والآليات المطبقة لالتزام شركات الأسمدة بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة في موسم ذروة الطلب محليا، موضحا أن اللقاء ناقش دعم دور شركة موبكو التابعة لقطاع البترول، والتي تعد أكبر منتج محليًا لأسمدة اليوريا.

واستعرض وزير الزراعة الإجراءات الحالية في سوق الأسمدة، مشيرًا إلى آلية تطبيق رسم صادر على الأسمدة الآزوتية في إطار إجراءات ضبط السوق.

حضر اللقاء الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمحاسب هشام نورالدين رئيس شركة موبكو، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.