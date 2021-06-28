أخبار عاجلة

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 -
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى -
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي» -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء -
«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الجبر والهندسة الفراغية» تصالح طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية

Print
«الجبر والهندسة الفراغية» تصالح طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية «الجبر والهندسة الفراغية» تصالح طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، الإثنين، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث عبر الطلاب عن ارتياحهم لأسئلة امتحان اليوم، وأنه على عكس ما كان بمادة الديناميكا، التي ستظل الأصعب حتي الآن في مسيرة امتحانات القسم، وأكد الطلاب أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية كان في مستوي الطالب المتوسط نظرا لسهولة الأسئلة ومباشرتها.

وحرص الدكتور سلامة داود ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الاطمئنان لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى توافر أدوات التعقيم والكمامات، وطمأن رئيس قطاع المعاهد الطلاب على دقة عملية التصحيح، ومستوى الامتحانات هذا العام ومراعاة الظروف الحالية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الامتحانات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

وأوضح رئيس القطاع أنه يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحانات في أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتستمر أعمال الامتحانات حتى يوم الأحد 1 أغسطس من هذا العام.

ويؤدى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب

برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين