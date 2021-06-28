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بعث الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونية المجيدة.

وقال المحافظ في البرقية إنه «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم،بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف،بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونية المجيدة،أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار،داعياً المولى«عز وجل»أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية،وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها«.

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية هنأهم خلالها بحلول بهذه المناسبة التاريخية العظيمة، سائلاً المولى أن «يحفظ مصر وشعبها وأن تظل رايتها عالية خفاقة».