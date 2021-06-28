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السبت.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة «محرم فؤاد» و«محمد الموجى»

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السبت.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة «محرم فؤاد» و«محمد الموجى» السبت.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة «محرم فؤاد» و«محمد الموجى»

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تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة الفنان محرم فؤاد والموسيقار محمد الموجى، وذلك في السابعة من مساء يوم السبت الموافق الثالث من يوليو المقبل بأتيليه القاهرة بوسط البلد .

وتكرم الجمعية اسم الفنان محرم فؤاد، الذي رحل عن عالمنا في ٢٧ يونيو ٢٠٠٢م، واسم الموسيقار محمد الموجي الذي توفى في الأول من يوليو عام ١٩٩٥م، بحضور كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان سيف عبدالرحمن، الفنانة عايدة رياض، الفنان الموجى الصغير نجل الموسيقار محمد الموجى، الفنان قيس عبدالفتاح .

ويتحدث رئيس الجمعية عن العديد من المواقف واللقاءات الفنية التي جمعت بين الموسيقار فريد الأطرش والفنان محرم فؤاد، كما يتحدث الفنان الموجى الصغير عن أهم المحطات الفنية للموسيقار محمد الموجى وإعجابه بفن الموسيقار فريد الأطرش.

كما يتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية من أجمل ما تغنى به الموسيقار فريد الأطرش والفنان محرم فؤاد ولحنه الموسيقار محمد الموجى، يتغنى به كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم في حب فريد الأطرش وفنه .

المصرى اليوم

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