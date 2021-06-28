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منتخب أمام منتخب طاجيكستان ومنتخب المغرب يواجه نظيره الجزائري .. في ربع نهائي كأس العرب للشباب

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منتخب مصر أمام منتخب طاجيكستان ومنتخب المغرب يواجه نظيره الجزائري .. في ربع نهائي كأس العرب للشباب

تنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب مع منتخب طاجيكستان في المباراة الأولى على القاهرة الدولي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وجاء تأهل المصري بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات أمام منتخبات النيجر 2-0 والجزائر 1-0 وموريتانيا 4-1.

في المقابل، تأهل منتخب طاجيكستان بعد أن حل وصيفًا بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين أمام منتخبي الإمارات 3-2 وجيبوتي 5-0، وخسارة واحدة من منتخب المغرب بنتيجة 6-1.

وفي السابعة مساءً على نفس الملعب، تقام المباراة الثانية في دور الثمانية، والتي تجمع بين منتخبي المغرب والجزائر.

منتخب المغرب تأهل للدور ربع النهائي متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات، أمام منتخبات طاجيكستان 6-1 وجيبوتي 4-0 والإمارات 5-0.

أما المنتخب الجزائري فقد تأهل للمرحلة المقبلة بعد أن حقق فوزًا أمام منتخب موريتانيا بهدف دون رد، وخسر من منتخب مصر 1-0، ثم تعادل مع منتخب النيجر 2-2 في الجولة الختامية، ليجمع 4 نقاط بالمركز الثاني للمجموعة الأولى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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