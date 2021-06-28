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رئيس جامعة القناة يُهنئ بذكرى «ثورة ٣٠ يونيو»

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رئيس جامعة القناة يُهنئ السيسي بذكرى «ثورة ٣٠ يونيو» رئيس جامعة القناة يُهنئ بذكرى «ثورة ٣٠ يونيو»

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بعث الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، زالإثنين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح بمناسبه ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وقال رئيس الجامعه في برقية التهنئه: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع قيادات الجامعة وجميع العاملين بها يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ففي هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصري منتفضين ضد قوي الشر والظلام في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه، شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر والمستقبل».

وأكمل زكي: «في الثلاثين من يونيو خرجت الملايين في ظاهرة لم تشهدها الثورات الكبرى في التاريخ، كانت النساء والشباب والشيوخ عتادها ووقودها،
وكنتم -يا سيادة الرئيس- أمل الشعب في حماية ثورته بانحيازكم لمطالبه، فحميتم من الفتن واكتملت لها مؤسساتها الدستورية، لنبدأ عهداً جديداً من الاستقرار والتنمية والرخاء نجعل فيه المستحيل اليوم ممكناً غداً».

وأنهي زكي برقيته: «ادعو المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم بدوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقيّ والازدهار، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء».

المصرى اليوم

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