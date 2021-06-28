أخبار عاجلة

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 -
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى -
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي» -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء -
«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أيمن عبد العزيز: يحتاج للتعاقد مع نجم الأهلي

Print
أيمن عبد العزيز: الزمالك يحتاج للتعاقد مع نجم الأهلي أيمن عبد العزيز: يحتاج للتعاقد مع نجم الأهلي

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أيمن عبدالعزيز، نجم السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يحتاج لتدعيم صفوفه بمهاجم سوبر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية :«الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم مميز في الفترة المقبلة»، مضيفًا :«يجب أن يتم التعاقد مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، وذلك بعد المستوى مميز هذا الموسم مع فريقه».

وأضاف :«الزمالك يحتاج أيضًا لخدمات محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا، بشرط أن يلتزم اللاعب مع الفريق، ولا يثير أي مشاكل، مثلما كان يفعل خلال وجوده في الفريق منذ 3 مواسم».

وأشار :«يجب أيضًا تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري، من نادي المقاولون العرب فهو لاعب مميز ومستواه يتطور من مباراة لأخرى»، مضيفًا :«مبلغ الـ12 مليون جنيه، ليس كبير على لاعب بحجم الجزيري، الزمالك لو تعاقد مع أي لاعب أجنبي أخر سيكون سعره أكبر من ذلك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت الزمالك..«فيديو»

مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت الزمالك..«فيديو»

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»

محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل»

طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد

طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد