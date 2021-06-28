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«العناني» يتابع التجهيزات الأثرية والهندسية لمحاكاة نقل مركب الملك خوفو

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«العناني» يتابع التجهيزات الأثرية والهندسية لمحاكاة نقل مركب الملك خوفو «العناني» يتابع التجهيزات الأثرية والهندسية لمحاكاة نقل مركب الملك خوفو

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عقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، وعددا من قيادات المتحف وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آخر الإجراءات و التجهيزات الأثرية والهندسية اللازمة لإجراء تجربة محاكاه نهائية لعملية نقل مركب الملك خوفو الأولي من مكانها الحالى بمنطقة أهرامات الجيزة إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير، خلال الاسابيع القليلة القادمة.

هذا بالاضافة إلى مناقشة آخر تطورات مستجدات العمل الأثري والهندسي بالمتحف وكذلك ملف تقديم وتشغيل الخدمات به.

جدير بالذكر أن فريق العمل بالمتحف المصري الكبير قد نجح في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى و ذلك لضمان وصول المركب بأمان.
وستتم عملية النقل باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

المصرى اليوم

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