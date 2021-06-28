تعرف على نتائج اللاعبين المصريين فى بطولة"YAMAMOTO PUERTORICO PRO "

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نجح البطل المصري محمد شعبان نجم فريق "KO Squad" في كمال الأجسام للوزن المفتوح، في تحقيق انجاز جديد للعبة بعدما فاز بالمركز الثاني في بطولة " YAMAMOTO PUERTO RICO PRO "، التي أقيمت في بورتوريكو خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو الجاري بمشاركة 17 لاعباً، ليقدم شعبان نموذجًا جديداً لأبطال مصر المتألقين في اللعبة في السنوات الأخيرة، وتحديداً عقب الإنجاز الكبير الذي حققه بيج رامي بفوزه بلقب مستر أولمبيا 2020، البطولة الأقوى والأهم في عالم المحترفين في كمال الأجسام.

ونجح شعبان في تحقيق هذا المركز المتقدم وكان قريبًا من خطف لقب البطولة لولا قوة المنافسة بينه وبين أكيم وليامز، الذي فاز باللقب وضمن التأهل بشكل مباشر إلى مستر أولمبيا 2021، المقرر اقامتها بمقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا هذا العام في شهر أكتوبر المقبل.

ويعد أكيم وليامز هو واحد من أهم 10 لاعبين في عالم كمال الأجسام للمحترفين، وسبق له الفوز بالمركز السادس في مستر أولمبيا 2020، التي توج بها البطل المصري العالمي بيج رامي في النسخة الأخيرة، ليصبح أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يفوز باللقب.إنجازات الأبطال المصريين من فريق " KO Squad " لم تتوقف عند هذا الحد، بل شهدت البطولة انجازاً آخر، حيث نجح البطل حسن مصطفى في التفوق على باقي المنافسين وفاز بالمركز الثالث، وهو نفس المركز الذي فاز به نجم فريق ""KO Squad في بطولتي New York Pro" و "California pro" على الترتيب.وجاء الترتيب النهائي للبطولة على النحو التالي:1-أكيم وليامز2-محمد شعبان3-حسن مصطفى4-أندريا برشتي5-أندريا موتزي6-ثيو لوجري7-ويليامز مارتينيز8-روبين ستراند9-جيمي كريستيان10-دوريان هايد11-كاميلو دياز12-باسكول دي أنجلو13-ادي باركا ونتس14-ثياجو لينس أجو15-الآن بنودي مان