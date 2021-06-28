رسومها 3 ملايين جنيه.. تحرير محضري تهرب جمركي لـ25 حاوية بالإسكندرية

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تمكنت رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، الإثنين، من تحرير محضري تهريب لعدد من الحاويات بايداعين جمركيين بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠.

وبناء على المعلومات سرية توافرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية، بوجود عدة حاويات غير محرر عنها كشوف استخلاص وبدون مستندات بإحدى الإيداعات ووجود عدد من الحاويات التي تجاوزت المدة القانونية للبقاء بإيداع آخر على طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوى .

تم العرض على رئيس مصلحة الجمارك وصدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الايداعان واستصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الايداعان وضبط أية مخالفات يسفر عنها التفتيش .

كما تم تشكيل لجنة جمركية للتفتيش أسفر عن ضبط ٦ حاويات وثلاجات ٤٠ قدم فارغة ومستعملة تجاوزوا المدة القانونية للبقاء بالايداع و١٩ حاوية ( تانك ) ٢٠ قدم مستعملة غير محرر عنها كشوف استخلاص والجميع بدون أية مستندات جمركية وذلك بالمخالفة لأحكام المواد ٨ و٧٤ من قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وبلغت قيمة الحاويات المخالفة 2 مليون و661 ألف جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 326 ألف جنيه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضري ضبط رقمي ٤٠٤ و٤٠٥ لسنة ٢٠٢١ مكافحة تهريب التزام تجاري وتقدم وكيل صاحب الشأن بطلب للتصالح .