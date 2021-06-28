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10 أيام تفصل محمد محمود عن تدريبات الأهلي

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10 أيام تفصل محمد محمود عن تدريبات الأهلي 10 أيام تفصل محمد محمود عن تدريبات الأهلي

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ينتظم محمد محمود، لاعب خط وسط النادى الأهلى، في تدريبات فريقه خلال 10 أيام ليصبح جاهزاً قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر له 17 يوليو المقبل بالمغرب، ويغيب محمد محمود عن مباريات وتدريبات الأهلي من فترة طويلة للإصابة، حيث أجرى جراحتين رباط صليبي وثالثة في الركبة.

ويُنهي محمد محمود خلال الأيام الحالية آخر برامج التأهيل والعلاج ليصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع المارد الأحمر.

ويخوض فريق الأهلى أربع مباريات بالدوري مع بيراميدز وسموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائى دوري أبطال إفريقيا، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

المصرى اليوم

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