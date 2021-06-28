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حارس الاسماعيلي يدرس الاعتزال نهاية الموسم

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حارس الاسماعيلي يدرس الاعتزال نهاية الموسم حارس الاسماعيلي يدرس الاعتزال نهاية الموسم

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استقر محمد صبحى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، على إعلان اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجارى، ويرى صبحى أن الانتفاضة التي حققها الدراويش مؤخراً مع قدوم إيهاب جلال لتدريب الفريق واقتراب الإسماعيلى من إنهاء الموسم في مركز متميز يليق بالقلعة الصفراء هو التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار. وشارك صبحى صاحب الـ 39 عاماً مع الإسماعيلى في بداية الموسم قبل أن يتعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويشارك محمد فوزى بدلا منه.

وفاز الإسماعيلى على سموحة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز، ثلاثية الإسماعيلى سجلها كل من الناميبى بنسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف إضافة لشكرى نجيب، الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال يواصل مسيرة الإبداع والإمتاع نحو حصد مقعد بمربع الكبار، بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق للنقطة ٣٥ في المركز الثامن بجدول ترتيب فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 40 في المركز الرابع.

المصرى اليوم

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