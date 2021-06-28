رئيس مدينة بيلا يتابع أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لقطاع «5» بالمدينة (صور)

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قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه تابع أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لقطاع «5» بالمدينة، بالتنسيق مع شركة ترانس غاز، وقامت لجنة مشتركة بمعاينة الشوارع على الطبيعة لمعرفة مسار الحفر والبدء الفعلي في القطاع، تمهيدًا لتوصيل الغاز الطبيعي لخدمة 6 آلاف عميل تقريبًا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بالمدينة.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، إن شركة الغاز بدأت في أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعي لقطاع «5» بالمدينة والذي يخدم 6 آلاف مواطنًا في عدة أحياء بالمدينة: «حي الزراعة – حي المعمل – شارع بورسعيد – بداية من الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية وحتى امتداد شارع بنك القاهرة»، وستستمر الشركة في أعمال الحفر حتى الانتهاء من توصيل الغاز لكافة المواطنين بالقطاع.

وشدد رئيس المدينة علي الانتهاء من أعمال الحفر طبقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بقطاع 5 باعتباره مصدر نظيف للطاقة يٌقَدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب ويساهم في حماية المواطنين من استغلال بائعي أسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها في السوق السوداء وابتزاز المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا، على استمرار حملات النظافة والتجميل وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتمهيد غير المرصوفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالمدينة وقري المركز، في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الجهود للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح «ساطور»، أن الوحدات المحلية للقرى قد كثفت أعمالها من حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين، مشددًا على جميع رؤساء الوحدات المحلية بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات محافظ كفر الشيخ.

وشهدت مدينة بيلا، إشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشؤون الإشغالات والإزالات، حملة مكبرة لاستكمال أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بشوارع وميادين المدينة، ورفع صناديق القمامة وإزالة جميع الإشغالات، للحفاظ على المظهر الجمالي، بالإضافة إلى تسوية شارع عين شمس والصياد بالمدينة.

وقامت رئاسة الوحدة المحلية بقرية ابشان، بمتابعة أعمال رفع القمامة بشوارع القرية ونقل الكميات المرفوعة إلى المقلب العمومي، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع بالقرية، وكذا رفع الإشغالات وتراكمات القمامة بطريق «الجزار – إبشان»، وتسوية وتمهيد الطريق.

مدينة بيلا

مدينة بيلا