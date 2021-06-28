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إيد شيران يطرح كليب «العادات السيئة»

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إيد شيران يطرح كليب «العادات السيئة» إيد شيران يطرح كليب «العادات السيئة»

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طرح المطرب إيد شيران كليب أغنيته «العادات السيئة» عبر مختلف المنصات الموسيقية بالتزامن مع كليب من إخراج ديف مايرز.

قضى إيد شيران السنوات القليلة الماضية بعيدًا عن الأضواء بعد جولته التي حطمت الأرقام القياسية لمدة عامين واستقباله لابنته الأولى، حيث يمثل هذا العمل عودة إيد شيران الرسمية إلى الساحة الفنية العالمية بعمل مبهج.

الأغنية شارك في كتابتها إيد شيران وكذلك بإنتاجها، إلى جانب جوني ماكديد (كاتب أغنية shape of you) وفريد.

في هذا الفيديو كليب نرى إيد كما لم نره من قبل، لأنه يصور شخصية مصاص دماء، ويظهر «عاداته السيئة» مع أنياب طويلة ويمضي أمسية صاخبة إلى أن يعود إلى طبيعته مع إشراق الشمس في اليوم التالي.

وكتب شيران: «أشعر بالسعادة بعودتي بأغنيتي الجديدة». «كنت أرغب في عرض مقطع الفيديو الخاص بـ( العادات السيئة) على طبيعة العادات بطريقة خيالية، لذلك قررت اختيار مصاصي الدماء. كان الدخول في الشخصية أمرًا ممتعًا للغاية باستثناء القفز عن المرتفعات (لم يكن ذلك ممتعًا للغاية)».

المصرى اليوم

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