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فرنسا تطالب إيران باستئناف التعاون مع "الطاقة الذرية"

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فرنسا تطالب إيران باستئناف التعاون مع "الطاقة الذرية" فرنسا تطالب إيران باستئناف التعاون مع "الطاقة الذرية"
طالبتها بالسماح للوكالة بدخول المواقع النووية

فرنسا تطالب إيران باستئناف التعاون مع

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الاثنين)، إيران بضرورة استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح فورا بدخولها إلى المواقع النووية الإيرانية.

وأعربت "الخارجية" في بيان نشرته "رويترز" عن أسفها لعدم رد إيران على اتفاق المراقبة مع الوكالة.

وأعلنت طهران اليوم أنها لم تقرر بعد إذا كانت ستمدد اتفاقا للمراقبة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الذي انتهى الأسبوع الماضي، في ظل تحذير من واشنطن بأن عدم تجديده سيعقد محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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