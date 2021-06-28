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تحصين ٣٦ ألف رأس ماشية ضد «القلاعية والمتصدع والدموي» بكفرالشيخ

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تحصين ٣٦ ألف رأس ماشية ضد «القلاعية والمتصدع والدموي» بكفرالشيخ تحصين ٣٦ ألف رأس ماشية ضد «القلاعية والمتصدع والدموي» بكفرالشيخ

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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، الإثنين، حملات تحصين الماشية الثلاثي، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، إضافة لأعمال الترقيم والتسجيل، ضمن الحملة القومية التي تشهدها محافظات الجمهورية، وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً بما تقوم به الحملات واللجان من أعمال تحصين وتسجيل بإشراف الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه منذ بدء الحملة تم تحصين 36 ألف رأس ماشية بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن 105 لجنة تجوب قرى المحافظة، لتحصين الماشية، مشيراً إلى أن كل رأس ماشية يتم تحصينه يحمل رقم قومي، وتتم عملية التسجيل في دفاتر خاصة بعملية التحصين.

وأضاف عبداللاه أن المستهدف تحصين 215 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

المصرى اليوم

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