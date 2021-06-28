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تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير الإسكان والمهندس وزير النقل، بشأن تكرار الحوادث على طريق وصلة دهشور بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال النائب حازم إمام، في طلب الإحاطة، إنه للأسف أصبح طريق وصلة دهشور بمدينة ٦ أكتوبر كارثة تهدد حياة المواطنين يوميا، بسبب تكرار الحوادث عليه، نتيجة السرعة الشديدة للسيارات في ظل عدم وجود مطبات صناعية وعدم إعداد الدورانات المرورية بشكل جيد فنيا يحافظ على حركة السير دون وقوع حوادث، مضيفا أن ذلك الطريق تسبب مؤخرا في عدد كبير من الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين.

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لا شك أننا نشيد بالطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجال الطرق، إلا أنه لابد من الحفاظ على حياة المواطنين، على هذه الطرق من خلال تخصيص أماكن لعبور المشاة، وكذلك إنشاء دورانات بشكل علمي وهندسي تسمح للسيارات بالدوران دون تعطيل الطريق أو وقوع حوادث.

وطالب النائب حازم إمام بإعادة النظر في حركة الدورانات ودراسة إنشاء مطبات صناعية على طريق وصلة دهشور وتركيب رادارات للحد من السرعة الفائقة على الطريق، وكذلك توفير كافة وسائل وإجراءات الأمن والسلامة على الطريق من اللافتات الإرشادية وغيرها من الوسائل.