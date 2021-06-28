لماذا رفض «المصري الديمقراطي» قانون فصل الإخوان من مؤسسات الدولة؟ (تفاصيل)

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وافق مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشان الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين من عناصر جماعة الإخوان الارهابية، وفى الوقت الذي أعلن فيه غالبية رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس موافقتهم على القانون الذي اعتبروه متسق مع مواد الدستور وحماية للأمن القومي المصري، رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القانون واصفا اياه بـ«المعيب» الذي يسهل استخدامه في مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات .

وقالت مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الفصل بغير الطريق التأديبي من مؤسسات الدولة ليس به أية ضمانات كي لا يتحول إلى سيف وأداة للانتقام في ايدي الرؤساء ضد مرؤوسيهم، ولفتت في الجلسة العامة للمجلس إلى أن القانون سيتحول إلى اداء ضد أي معارض أو رافض لتصرفات الرؤساء بالمؤسسات الحكومية .

ووصفت النائبة القانون بـ«سئ السمعة» الذي يضر بسمعة مصؤ مؤكدة أن هناك خوف من استخدامه كأداة ضد المرؤسين، في حين أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، وأن هناك توسع شديد في الفئات المخاطبة من صغار الموظفين وكبار الموظفين، دون وجود تدرج في توقيع العقوبة.

وتابعت عبدالناصر: لايوجد ضمانة على أن من سيطبق عليهم القانون هم إرهابيين بالدليل القاطع، متسائلة: ما الذي سيمنع أن يكون القانون سيف في يد الرؤساء لتطبيقه على المرؤوسين.

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء، موضحا أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة، ويجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات تطهير المؤسسات الحكومية من عناصر الإخوان، بعد «تغلغلها ودورها التخريبي»، ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية مع تكرار الحوادث التي شهدها هذا القطاع، وقال

وزير النقل كامل الوزير، في كلمته بمجلس النواب في أبريل الماضي، بوجود عدد من العاملين ينتمون للتنظيم الإرهابي ويعملون على التخريب بشكل غير واضح، مطالبا مجلس النواب بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد هؤلاء فورا.

واتهم الوزير وقتها عناصر تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث، وقال إن «وجود موظفين إخوان في الوزارة معلومة صحيحة، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية على انتماءاتهم للتنظيم الإرهابي».