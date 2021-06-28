اتحاد الكرة يقترح على «كاف» حل جديد مشكلة لانهاء أزمة نهائي أفريقيا

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على أمل حل أزمة نهائي أفريقيا للأندية الأبطال والذى يتعارض مع مشاركة المنتخب الاوليمبي في الاولمبيد، أرسل اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يطلب فيه تقديم موعد مباراة النهائي الأفريقي التي تجمع الأهلي المصري وكايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة المطالبة بتقديم موعد النهائي الأفريقي ليقام يوم 14 أو 15 يوليو لمشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو وارتباطه بالسفر يوم 15 إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

ويسعى مسؤولو اتحاد الكرة، في حالة الموافقة تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 التي تقام في يوليو المقبل، من أجل إراحة اللاعبين بسبب طول الرحلة، ولكن التكاليف مرتفعة للغاية.