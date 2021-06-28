"الفيصل" يتسلم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة

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تضمن دورات لأكثر من 80 ألف مستفيد منهم 17951 بمكة

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة.

وتضمن التقرير الذي سلّمه مدير عام المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، إحصاءات عن أعمال المعهد، ومن أبرزها تقديم دورات لأكثر من 80 ألف متدرب، منهم 17951 متدرباً في فرع منطقة مكة المكرمة، بالإضافة لتقديم 25 عملاً استشارياً، وتطوير 2485 قيادياً.



كما قدّم المعهد عن طريق منصة التدريب الإلكتروني "إثرائي" ما يزيد عن 344 ألف دورة تدريبية، وتعزيزاً للتعاون بين الإمارة والمعهد درّب المعهد 1366 من منسوبي الإمارة.